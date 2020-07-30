Опубликованы претенденты на звание игрока РПЛ сезона-2019/20
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На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликованы претенденты на звание лучшего игрока сезона-2019/20.
В список вошли четыре футболиста «Зенита» (Артем Дзюба, Вильмар Барриос, Сердар Азмун, Дуглас Сантос); два игрока «Локомотива» (Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук); Никола Влашич (ЦСКА), Элдор Шомуродов («Ростов»), Эрик Бикфалви («Урал»), Евгений Луценко («Арсенал»), Даниил Фомин («Уфа»), Александр Соболев («Спартак»).
За звание лучшего наставника сезона будут бороться все специалисты, работавшие в клубах РПЛ на должности главного тренера.
Ранее сообщалось, что экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на недовольство руководства красно-зеленых календарем РПЛ.