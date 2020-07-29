Владелец «Сочи» оценил вероятность продолжения карьеры Кокорина в клубе

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг высказался о возможном продолжении карьеры в клубе нападающего Александра Кокорина, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

«Есть ли вероятность, что Кокорин останется в «Сочи»? Да», — цитирует Ротенберга Sport24.

В прошедшем сезоне чемпионата России Кокорин принял участие в десяти матчах за «Сочи» на правах аренды, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» истекает после завершения сезона.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что рассчитывает на Кокорина в следующем сезоне.