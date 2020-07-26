Моуринью поделился ожиданиями перед последним туром АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился ожиданиями перед последним туром Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба «шпор».

По его словам, команде не хватило всего одного-двух матчей для того, чтобы попасть в топ-4 и завоевать путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Португальский специалист назвал предстоящую игру против «Кристал Пэлас» решающей в борьбе за право участвовать в Лиге Европы и заявил, что все футболисты максимально сосредоточены и готовы добиться положительного результата.

Ранее сообщалось, что футбольный агент Александр Маньяков раскрыл причину срыва перехода защитника «Зенита» Игоря Смольникова в клуб из Высшей лиги футбола (MLS).