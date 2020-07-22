«Рубин» и «Спартак» определились с составами на матч 30-го тура РПЛ
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Казанский «Рубин» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч заключительного, 30-го тура чемпионата России.
Стартовый состав «Рубина»: Дюпин, Зуев, Уремович, Старфельт, Самошников, Коновалов, Абильдгор, Йевтич, Солтмурад Бакаев, Кварацхелия, Игнатьев.
Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Айртон, Маслов, Рассказов, Джикия, Крал, Зобнин, Зелимхан Бакаев, Понсе, Ларссон.
Встреча между «Рубином» и «Спартаком» пройдет в столице Татарстана. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 19.00 мск.
Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен подписать контракт с нападающим «Сочи» Александром Кокориным, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».