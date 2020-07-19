Партнер погибшей фигуристки намерен вернуться в катание «для нее»

Австралийский фигурист Харли Уиндзор заявил, что хочет возобновить спортивную карьеру после гибели бывшей партнерши Екатерины Александровской.

«Я все еще хочу продолжать кататься, сейчас этого желания становится во мне еще больше, чтобы делать это для нее», — цитирует фигуриста РИА «Новости».

Спортсменка погибла в ночь на 18 июля в возрасте 20 лет. Александровская выступала в парном катании за Австралию. В 2017 году пара завоевала золото юниорского чемпионата мира.

Ранее Уиндзор заявил, что опустошен новостью о гибели Александровской.