Медведева отреагировала на гибель фигуристки Александровской

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на гибель фигуристки Екатерины Александровской.

«Мы будем по тебе скучать, малышка. Соболезнования семье», — написала Медведева в сторис Instagram.

Фигуристка погибла в ночь на 18 июля в возрасте 20 лет. Александровская выступала в парном катании за Австралию с Харли Уиндзором. В 2017 году они завоевали золото юниорского чемпионата мира.

Ранее Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования в связи с гибелью фигуристки.