Дзюба с Азмуном на двоих забили столько же, сколько «Спартак»

Нападающие петербургского «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба отметились тремя забитыми мячами в ворота «Оренбурга» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

После этой игры, завершившейся победой подопечных Сергея Семака со счетом 4:1, у 31-летнего россиянина в активе стало 17 голов, а у иранца — 16.

Суммарно два форварда в нынешнем сезоне чемпионата России забили ровно столько же, сколько весь московский «Спартак», который в настоящее время занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Красно-белые минувшим вечером разгромили грозненский «Ахмат» (3:0), сохранивший по итогам игрового дня прописку в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью намерен до конца бороться за попадание в Лигу Европы.