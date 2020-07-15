Путин не звонил Петру Яну после победы над Жозе Альдо

Саят Абдрахманов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, заявил, что президент России Владимир Путин не звонил с поздравлениями его подопечному.

12 июля на UFC 251 в Абу-Даби россиянин одолел бразильца Жозе Альдо в пятом раунде техническим нокаутом и стал чемпионом промоушена в легчайшем дивизионе.

«Путин после победы не звонил. Однако очевидно, что это всегда будет присутствовать. Возможно, какие-то губернаторы будут стараться привязать себя к этому событию. У нас на родине, в Казахстане, такое часто бывает. Пока атлет ничего не добьется, ему не помогают, но как только чего-то добился, начинают сразу пытаться быть рядом и присваивать себе его успехи, грамотку вручить... Здесь все на усмотрение Петра», — цитирует менеджера Sport24.

Стоит отметить, что всего в активе Яна 15 побед в 16 поединках.

Ранее видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга появилось в сети.