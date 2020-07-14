Три топ-клуба РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Уфы» Урунову

Остон Урунов, выступающий за «Уфу» на позиции полузащитника, может сменить клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, основными претендентами на 19-летнего узбека являются петербургский «Зенит», московские «Локомотив» и «Спартак», а также «Краснодар».

Напомним, что башкирский клуб подписал молодого хавбека в феврале нынешнего года. До этого Урунов защищал цвета ташкентского «Локомотива».

Ранее сообщалось, что «Реал» попросил фанатов не праздновать возможное чемпионство на улицах Мадрида для того, чтобы избежать массового скопления людей.