Объявлен самый ценный фигурист сезона

Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю стал победителем в номинации «Самый ценный фигурист» на премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.

В прошедшем сезоне японский спортсмен выиграл этапы Гран-при в Японии и Канаде, а также занял второе место в финале соревнований.

На награду также претендовали двукратный чемпион мир американец Нэтан Чен и серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию премии.

Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проиграла в номинации «Лучшая развлекательная программа».