Объявлен самый ценный фигурист сезона
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Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю стал победителем в номинации «Самый ценный фигурист» на премии Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards.
В прошедшем сезоне японский спортсмен выиграл этапы Гран-при в Японии и Канаде, а также занял второе место в финале соревнований.
На награду также претендовали двукратный чемпион мир американец Нэтан Чен и серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию премии.
Ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева проиграла в номинации «Лучшая развлекательная программа».