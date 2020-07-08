Дзюба — о скандальном видео из раздевалки: налаживали международные связи России и Ирана

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал скандальное видео из раздевалки клуба.

Напомним, во время празднования чемпионства россиянин имитировал половой акт с иранцем Сердаром Азмуном.

«Что было с Сердаром в раздевалке? Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал журналист Михаил Моссаковский в Twitter.



Ранее футболисты «Зенита» получили чемпионский кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) после игры против «Сочи».