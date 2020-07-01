«Арсенал» и «Ахмат» объявили составы на матч РПЛ

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Тульский «Арсенал» и грозненский «Ахмат» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал»: Лодыгин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Кангва.

Запасные: Левашов, Шамов, Довбня, Володько, Горбатенко, Пантелеев, Ломовицкий, Банда, Кангва, Громыко, Ковалев, Минаев.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Глушаков, Роши, Исмаэл Силва, Харин, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Гиголаев, Адамов, Анхель Ромеро, Раванелли, Митришев, Кадыров, Фелипе Визеу.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стали известны составы на матч РПЛ между «Тамбовом» и петербургским «Зенитом».