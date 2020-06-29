Медведева намерена стать тренером после завершения карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что после завершения спортивной карьеры планирует стать тренером, передает smart-flash.jp.

Спортсменка, которая в 2018 году перешла из группы Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру и переехала в Канаду, рассказала, что выступает в роли консультанта для двух юниоров в Торонто.

«Сейчас я на правах старшего даю советы по катанию и здоровью двум юниорам в Торонто. Это очень весело. Наверное, этим будет тяжело заниматься всю оставшуюся жизнь, но после окончания карьеры я стану тренером. Мне этого хочется», — заявила она.

В активе Медведевой две серебряные медали Олимпийских игр, а также два выигранных чемпионата мира.

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