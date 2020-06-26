Тутберидзе и Орсер номинированы на звание «Лучшего тренера года»

Российский специалист Этери Тутберидзе и канадец Брайан Орсер номинированы на получение приза лучшему тренеру по фигурному катанию по итогам прошлого сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что на награду претендует также Рафаэль Арутюнян.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поборется за награду в номинации «Самая интересная программа». Ее соперниками стали французы Кевин Эймоз и танцевальная пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Ранее сообщалось, что недовольные фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой атаковали ISU в Instagram.