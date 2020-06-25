Игроки «Зенита» сдали тесты на коронавирус

Игроки петербургского «Зенита» сдали тесты на коронавирус, передает РИА «Новости».

«Все сдали тесты, у нас все здоровы. Это и «Зенит», и «Зенит-2», и молодежная команда «Зенит», и ЖФК «Зенит», — сказал генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 54 очка.



Ранее сообщалось о том, что «Зенит» заинтересован в возвращении Виктора Жулиано.