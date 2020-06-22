СМИ: Гончаренко не планирует возвращаться в расположение ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко не планирует возвращаться в расположение клуба, сообщает Sport24.

По информации издания, специалист улетел в Белоруссию после поражения армейцев от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура чемпионата России. Утренний сбор команды был отменен, а вечернюю тренировку проведут помощники Гончаренко Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Руководство команды рассчитывает сохранить специалиста до конца сезона, однако шансы на его возвращение в ЦСКА минимальны.

21 июня стало известно, что тренер написал заявление об отставке.

Гончаренко возглавил армейский клуб в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России, а также дважды становилась серебряным призером чемпионата страны.

После 23-х туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Овчинников станет исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА, если Гончаренко уйдет в отставку.