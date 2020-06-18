Игроки «Реала» поддержали неизлечимо больного экс-тренера «Барселоны»

Футболисты мадридского «Реала» и «Валенсии» поддержали бывшего тренера «Барселоны» Хуана Карлоса Унсуэ.

Ранее стало известно, что специалисту диагностировали боковой амиотрофический склероз. Заболевание является неизлечимым и со временем приводит к полному параличу.

Перед стартом матча игроки «Реала» вынес клубную футболку, на которой было написано: «Унсуэ, мы с тобой». Форму держали в руках капитаны команд — Серхио Рамос и Дани Парехо.

Унсуэ работал тренером вратарей в «Барселоне» с 2003 по 2010 год, а также входил в тренерский штаб каталонского клуба с 2014 по 2017 год. За время работы в штабе сине-гранатовых он помогал главным тренерам Франку Райкарду, Хосепу Гвардиоле и Луису Энрике.

Ранее жена бывшего футболиста петербургского «Зенита» Фернандо Риксена рассказала о последних днях жизни игрока.