Ученица Плющенко выполнила два четверных прыжка
Ученица Евгения Плющенко Софья Титова выполнила два четверных прыжка на тренировке, которую она проводила дома.
11-летняя фигуристка показала четверной тулуп и четверной сальхов.
«Прыжки с вечерней тренировки. Когда же нам разрешат кататься?!», — написала спортсменка в Instagram.
Стоит отметить, что в январе 2020 года Титова выиграла первенство Москвы среди девочек младшего возраста.
Ранее Евгения Медведева назвала своего кумира.
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