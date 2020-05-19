Ученица Плющенко выполнила два четверных прыжка

Ученица Евгения Плющенко Софья Титова выполнила два четверных прыжка на тренировке, которую она проводила дома.

11-летняя фигуристка показала четверной тулуп и четверной сальхов.



«Прыжки с вечерней тренировки. Когда же нам разрешат кататься?!», — написала спортсменка в Instagram.



Стоит отметить, что в январе 2020 года Титова выиграла первенство Москвы среди девочек младшего возраста.

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