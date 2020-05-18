КХЛ назвала лучших игроков сезона

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила лауреатов сезона-2019/2020.

Самым ценным игроком турнира признан форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Лучшим бомбардиром стал его одноклубник Вадим Шипачев, в активе которого 65 (17+48) очков.

Лучшим снайпером по итогам регулярки стал нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов (33 гола).

Другие лауреаты сезона:

Самый результативный защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);

Лучший вратарь: Тимур Билялов («Ак Барс»);

Лучший новичок: Артем Галимов («Ак Барс»);

Лучшая тройка: Андре Петерссон — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин («Динамо»);

Лучший играющий ветеран-наставник: Александр Семин («Витязь»).

Из-за досрочного завершения сезона обладатели наград определены по итогам регулярного чемпионата.

Ранее был объявлен лучший игрок сезона КХЛ по версии хоккеистов.