КХЛ назвала лучших игроков сезона
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на официальном сайте объявила лауреатов сезона-2019/2020.
Самым ценным игроком турнира признан форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин. Лучшим бомбардиром стал его одноклубник Вадим Шипачев, в активе которого 65 (17+48) очков.
Лучшим снайпером по итогам регулярки стал нападающий столичного ЦСКА Кирилл Капризов (33 гола).
Другие лауреаты сезона:
Самый результативный защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);
Лучший вратарь: Тимур Билялов («Ак Барс»);
Лучший новичок: Артем Галимов («Ак Барс»);
Лучшая тройка: Андре Петерссон — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин («Динамо»);
Лучший играющий ветеран-наставник: Александр Семин («Витязь»).
Из-за досрочного завершения сезона обладатели наград определены по итогам регулярного чемпионата.
Ранее был объявлен лучший игрок сезона КХЛ по версии хоккеистов.