Плющенко опроверг новость о том, что ученик Тутберидзе перешел в его школу

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Евгений Плющенко опроверг новость о том, что ученик Этери Тутберидзе Егор Рухин перешел в его школу, передает ТАСС.

«Эта информация не соответствует действительности. Ни представители Рухина, ни он сам в нашу академию не обращались», — заявил Плющенко.

Напомним, от Тутберидзе к Плющенко перешли фигуристки Александра Трусова и Вероника Жилина, а также тренер Сергей Розанов.



Ранее сын Плющенко Александр рассказал стих в честь Дня Победы.