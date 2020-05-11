Железняков: Трусовой я желаю только добра

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Хореограф Этери Тутберидзе Алексей Железняков заявил о том, что желает фигуристке Александре Трусовой только добра.

Напомним, Трусова ушла от Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«После моего интервью, вы все как с цепи сорвались. Фанаты Саши пишут мне в личные сообщения и в комментариях такое, что у меня волосы шевелятся. Саше я желаю только добра. Считаю, что ее родители являются зачинщиками конфликта. Время покажет, кто был прав», — написал Железняков на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, Железняков сравнил уход Трусовой с предательством.



Ранее Максим Траньков прокомментировал уход Трусовой от Тутберидзе.