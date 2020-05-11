Хабиб поддержал госпитализированного Фергюсона
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после проигрыша Джастину Гэтжи на 249-м номерном турнире промоушена.
Американец был госпитализирован с переломом орбитальной кости.
«Что бы ни случилось, это в прошлом. Выше голову, Тони! Надеюсь, с тобой и твоей семьей все будет хорошо. Когда твой сын вырастет, он будет гордиться тобой», — написал Нурмагомедов у себя в Twitter.
Напомним, что 10 мая Тони уступил Гэтжи техническим нокаутом в заключительном пятом раунде. Этот проигрыш стал для Фергюсона первым с 2012 года: атлет шел на серии из 12 побед.
«Газета.Ru» вела текстовую трансляцию мероприятия.
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