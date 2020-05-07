Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала уход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, передает «Правда.Ru».

«Плющенко — известный спортсмен. Какой тренер — жизнь нам еще не показала. Наверное, и Плющенко себя ищет на новом поприще. Все мы когда-то заканчиваем спорт.

От Тутберидзе ушли Юлия Липницкая, Евгения Медведева. Поэтому это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать», — сказала Роднина.

Напомним, Трусова является бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2020 года.

Ранее Плющенко заявил, что Трусову никто не переманивал из группы Тутберидзе.