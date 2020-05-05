Гном Гномыч — о «гадостях» Аршавина: ты слабенький

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Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, опубликовал обращение в адрес бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

Плющенко-младшему не понравились слова экс-лидера национальной команды о том, что родители принуждают его принимать участие в съемках для видео.

«Почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам, дурачок какой-то?» — сказано в видеосообщении Гном Гномыча в Instagram.

Он также заявил, что с легкостью смог бы обыграть Аршавина на футбольном поле.

«Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — добавил он.

Ранее Алексей Ягудин осудил прессу за статью о психическом расстройстве сына Плющенко.