Гном Гномыч — о «гадостях» Аршавина: ты слабенький
Александр Плющенко, сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, опубликовал обращение в адрес бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.
Плющенко-младшему не понравились слова экс-лидера национальной команды о том, что родители принуждают его принимать участие в съемках для видео.
«Почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам, дурачок какой-то?» — сказано в видеосообщении Гном Гномыча в Instagram.
Он также заявил, что с легкостью смог бы обыграть Аршавина на футбольном поле.
«Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — добавил он.
Ранее Алексей Ягудин осудил прессу за статью о психическом расстройстве сына Плющенко.