Нгуен рассказал об взаимоотношениях с Медведевой

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Двукратный чемпион Канады Нам Нгуен рассказал, какие отношения его связывают с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен ранее тренировался в группе канадского специалиста Брайана Орсера, Медведева стала работать с ним летом 2018 года после того, как прекратила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе.

«Мы просто друзья. Начали общаться, когда Женя только переехала в Канаду. Просто старался быть другом и помогать ей в каких-то житейских вопросах», — заявил он во время прямого эфира в Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведева закрыла комментарии в Instagram из-за критики фанатов.