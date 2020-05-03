Нгуен рассказал об взаимоотношениях с Медведевой
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Двукратный чемпион Канады Нам Нгуен рассказал, какие отношения его связывают с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, передает «Спорт-Экспресс».
Спортсмен ранее тренировался в группе канадского специалиста Брайана Орсера, Медведева стала работать с ним летом 2018 года после того, как прекратила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе.
«Мы просто друзья. Начали общаться, когда Женя только переехала в Канаду. Просто старался быть другом и помогать ей в каких-то житейских вопросах», — заявил он во время прямого эфира в Instagram.
Ранее сообщалось, что Медведева закрыла комментарии в Instagram из-за критики фанатов.