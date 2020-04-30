На Кокорина и Мамаева подали в суд за порчу имущества

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Ведущая Первого канала Ольга Ушакова обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой привлечь нападающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева к уголовной ответственности за порчу имущества. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Ушакова намерена взыскать с футболистов порядка ₽300 тысяч за разбитое во время произошедшей в октябре 2018 года драки стекло автомобиля.

Напомним, что в случившейся потасовке на парковке пострадал водитель Ушаковой Виталий Соловчук.

Ранее сообщалось, что обладатель Кубка Стэнли 2007 года Илья Брызгалов высказался о помощи властей гражданам во время пандемии коронавирусной инфекции.