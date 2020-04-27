ESPN представил рейтинг самых скандальных трансферов в истории

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Авторитетный портал ESPN на своем сайте опубликовал собственный рейтинг самых скандальных футбольных трансферов в истории.

Возглавил топ-лист скандальный переход нападающего Мо Джонстона из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году. Изначально игрок должен был подписать контракт с «Селтиком», но в последний момент передумал и оказался в стане их злейшего соперника. В рейтинге также нашлось место трансферу Луиша Фигу из «Барселоны» в мадридский «Реал». Полностью десятка выглядит следующим образом:

1. Мо Джонстон – из «Нанта» в «Рейнджерс»

2. Луиш Фигу – из «Барселоны» в «Реал»

3. Сол Кэмпбелл – из «Тоттенхэм Хотспур» в «Арсенал»

4. Роберто Баджо – из «Фиорентины» в «Ювентус»

5. Йохан Кройфф – из «Аякса» в «Фейеноорд»

6. Эшли Коул – из «Арсенала» в «Челси»

7. Робин ван Перси – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»

8. Джон Робертсон – из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти»

9. Карлос Тевес – из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»

10. Джон Оби Микел – из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»

Ранее была объявлена символическая сборная чемпионата Англии по версии Daily Mail.