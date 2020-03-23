Тренер бойца UFC составил для Дзюбы программы тренировок

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Тренер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александра Волкова составил для форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы индивидуальную программу тренировок на время карантина из-за коронавируса.

«Я попросил Тараса Кияшко дать мне программу тренировок. Там отжимания, приседания с прыжком, упражнения на пресс. Жаль, что у нас были сборы, но они пошли прахом. Такой фундамент заложить — и все в бездну», — цитирует Дзюбу официальный сайт клуба.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.

Ранее Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину.