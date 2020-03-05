Фанатов ЦСКА более часа не выпускали со стадиона «Спартака»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12385357/barmaley-pic905-895x505-52475.jpg">

Болельщиков московского ЦСКА более часа не выпускали со стадиона столичного «Спартака» после матча 1/4 финала Олимп — Кубка России.

«Игра закончилась в 22:09. Прошел ровно час. Гостевой сектор только начали выпускать. Болельщики ЦСКА смотрят «Остров сокровищ», — написал в Twitter комментатор Михаил Моссаковский.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА, прошедшая на «Открытии Арене», завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу красно-белых. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА.