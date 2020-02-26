Фигуристы Забияко и Энберт объявили о завершении карьеры
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Серебряные призеры Олимпиады-2018 фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт приняли решение завершить карьеру, передает ТАСС.
Об этом они сообщили на ледовом шоу тренеров Этери Тутберидз и Нины Мозер «Путь к победе». Спортивный дуэт исполнил прощальную программу под композицию Toi et moi в исполнении Александра Хворостовского и «Ты меня на рассвете разбудишь» из оперы «Юнона и Авось».
Фигуристы взяли серебро в командных соревнованиях на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Также Забияко и Энберт становились бронзовыми призерами чемпионата мира и первенства Европы.
Ранее сообщалось, что российская танцевальная пара Бетина Попова / Сергей Мозгов завершила профессиональную карьеру.