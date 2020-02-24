Зырянов: болельщики в России не разбираются в футболе

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов раскритиковал россиян, пришедших на игры турнира Кубка Легенд. Об этом сообщает журналист Сергей Егоров.

По его словам, болельщики купились на провокацию сборной звезд, перетянувших нейтральную публику московского турнира на свою сторону.

«Вы знаете, российский зритель любит футбол, но немного в нем не разбирается. В конце они вообще начали за иностранцев болеть, что вообще нонсенс. Не представляю себе такого в Испании или Италии», — сказал Зырянов.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поведал о плане на игру с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.