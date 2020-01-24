Новый министр спорта заявил о намерении защитить «чистых» спортсменов

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Новый министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство сделает все для защиты «чистых» спортсменов.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS.

Министр отметил, что главным фактором решения проблемы является образование.

«Мы как государственный орган, министерство будем делать все, чтобы защитить всех «чистых» спортсменов и обеспечить развитие здорового спорта в стране», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал уход Павла Колобкова с поста министра спорта страны.