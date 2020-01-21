Матыцин считает огромной честью назначение на должность министра спорта
Новый министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал назначение на пост.
21 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы ведомства. Ранее этот пост занимал Павел Колобков.
«Прежде всего, это огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания главы государства», — сказал Матыцин в интервью телеканалу «Россия-24».
Новый глава ведомства надеется, что его опыт поможет осуществить работу, которую ожидает правительство и страна.
Матыцин является президентом Международной федерации студенческого спорта.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что верит в помощь Матыцина в решении проблем российского спорта.