Матыцин считает огромной честью назначение на должность министра спорта

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Новый министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал назначение на пост.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового главы ведомства. Ранее этот пост занимал Павел Колобков.

«Прежде всего, это огромная честь быть членом правительства в такое непростое время и быть ответственным за выполнение послания главы государства», — сказал Матыцин в интервью телеканалу «Россия-24».

Новый глава ведомства надеется, что его опыт поможет осуществить работу, которую ожидает правительство и страна.

Матыцин является президентом Международной федерации студенческого спорта.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что верит в помощь Матыцина в решении проблем российского спорта.