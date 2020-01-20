Дочь Пескова: тренируюсь в Чечне «с девочками из UFC»

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Елизавета Пескова сделал интересное заявление относительно проведения своего досуга.

22-летняя дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, поведала о непростых тренировках в лагере спецназа в Чеченской республике «с тремя девочками из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)».

«Я была в Чечне, очень люблю этот регион. Прошедшим летом тренировалась там в лагере спецназа: занималась спортом, а также училась стрелять и драться. Очень люблю драться! В жизни, думаю, пригодится.

Это был лагерь спецназа, в котором я совершенствовалась с тремя девочками из UFC. У нас был жесткий график: подъем рано утром, две тренировки в день, жесткая диета. Теперь умею стрелять из глока, сайги. Холодное оружие пока не изучала, однако хочется попробовать метать топоры. Уточню: мне это нравится исключительно в качестве спортивных тренировок», — цитирует девушку Forbes.

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