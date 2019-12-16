Бывший главный тренер сборной Украины: «Зенит» — не команда

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался о выступлении петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Футбол 24».

По его словам, команда Сергея Семака козыряет деньгами и способна доминировать лишь на внутренней арене.

«Я считаю, что «Зенит» — не команда. Там много денег, есть неплохие игроки, но нет характера. Это главное.

Они доминируют в чемпионате России, а в Европе умудрились занять последнее место», — сказал Маркевич.

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