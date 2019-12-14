UFC анонсировал бой Хабиба и Фергюсона
Американская бойцовская организация UFC анонсировала бой действующего чемпиона промоушена в легокм весе Хабиба Нурмагомедова и американского бойца смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсона.
Противостояние должно состояться 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке на арене «Барклайс Центр», где свои матчи в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) проводит «Айлендерс».
«Официально. Орел возвращается в октагон в апреле», — заявляет UFC.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов в шутку выразил недовольство отсутствием в Краснодаре нападающего «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова.