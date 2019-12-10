Голодец высказалась о преемственности поколений в фигурном катании

Вице-премьер России Ольга Голодец поделилась мнением о преемственности поколений в фигурном катании, передает ТАСС.

По ее мнению, наиболее ярко это видно благодаря победам учениц именитого российского специалиста Этери Тутберидзе. Стоит напомнить, что именно она тренировала олимпийскую чемпионку - -2014 Юлию Липницкую, победительницу Игр — 2018 Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву.

«Особенно приятно, что в фигурном катании есть серьезная преемственность, ведь буквально несколько дней назад мы стали свидетелями блистательных побед учениц Этери Тутберидзе», — заявила Голодец.

В финале Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Турине, впервые в истории весь пьедестал заняли россиянки — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все трое являются воспитанницами Тутберидзе.

Ранее сестра Тутберидзе поддержала Загитову после финала Гран-при.