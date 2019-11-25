Гендир РУСАДА отреагировал на слова Драчева о введении СБР в заблуждение

<img src="//img.gazeta.ru/files3/63/11755063/RIAN_3249579.HR-pic905-895x505-9547.jpg">

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Незадолго до этого глава СБР заявил, что его ведомство было введено в заблуждение в ситуации с биатлонисткой Маргаритой Васильевой. Драчев намеревался снять атлетку с Кубка мира после получения информации о пропущенном ею допинг-тесте, однако Ганус якобы ответил ему, что этот допинговый случай будет считаться не от даты получения флажка, а от даты комиссии.

«Драчев говорил о том, что я ввел СБР в заблуждение. Я считаю это некорректным, по этой причине я написал запрос в СБР, чтобы его президент предоставил объяснения относительно того, чем именно я ввел его в заблуждение.

Я попытался с ним связаться в пятницу, но он по телефону не отвечал. Поэтому я отправил официальное письмо», — цитирует Гануса ТАСС.

Стоит отметить, что Васильеву наказали за систематический пропуск допинг-тестирования дисквалификацией на 18 месяцев.

Ранее Песков сделал заявление относительно очередного дела ВАДА против России.