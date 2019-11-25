Гендир РУСАДА отреагировал на слова Драчева о введении СБР в заблуждение
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал слова главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева.
Незадолго до этого глава СБР заявил, что его ведомство было введено в заблуждение в ситуации с биатлонисткой Маргаритой Васильевой. Драчев намеревался снять атлетку с Кубка мира после получения информации о пропущенном ею допинг-тесте, однако Ганус якобы ответил ему, что этот допинговый случай будет считаться не от даты получения флажка, а от даты комиссии.
«Драчев говорил о том, что я ввел СБР в заблуждение. Я считаю это некорректным, по этой причине я написал запрос в СБР, чтобы его президент предоставил объяснения относительно того, чем именно я ввел его в заблуждение.
Я попытался с ним связаться в пятницу, но он по телефону не отвечал. Поэтому я отправил официальное письмо», — цитирует Гануса ТАСС.
Стоит отметить, что Васильеву наказали за систематический пропуск допинг-тестирования дисквалификацией на 18 месяцев.
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