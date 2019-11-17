Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила клубу «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Мэтью Перро, Джек Рослович, Николай Элерс и Кайл Коннор. У хозяев шайбы забросили Виктор Хедман, Стивен Стэмкос и Энтони Чирелли.
Российский голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска. Форвард Никита Кучеров стал автором голевой передачи.
Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» в овертайме переиграла «Миннесоту Уайлд».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа, США) — «Виннипег Джетс» (Виннипег, Канада) — 4:3 (1:1, 0:2, 2:2)
0:1 — Перро (Моррисси, Пулман) — 01:59
1:1 — Хедман (Стэмкос) — 19:11
1:2 — Рослович (Копп, Уилер) — 27:18
1:3 — Элерс (Коннор, Моррисси) — 27:39 (5x4)
2:3 — Стэмкос (Хедман, Чирелли) — 57:44
2:4 — Коннор (Уилер, Сбиза) — 58:32 (en)
3:4 — Чирелли (Кучеров, Макдона) — 59:38