Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Гран-при России

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Стало известно, под какими номерами будут выступать российские фигуристки Александра Трусова, Станислава Константинова и Евгения Медведева на Гран-при России.

Напомним, что старт турнира назначен на 15 ноября.

Первой из отечественных спортсменок на лед выйдет Трусова под седьмым номером, за ней Константинова — она девятая, а следом — Медведева.

В мужском катании Макар Игнатов будет выступать под первым номером, Александру Семарину придется немного подождать — он десятый, затем Дмитрий Алиев (12). Серди спортивных пар Ксения Столбова и Андрей Новоселов выступят первыми, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — седьмыми, а сразу после — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Наконец, в турнире танцевальных дуэтов Россию представят Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов — они будут первыми, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин — четвертые, Виктория Синицина/Никита Кацалапов — десятые.

Ранее сообщалось, что стало известно, какие элементы выполнит Медведева на Гран-при России.