Щербакова лидирует после короткой программы в Китае
Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.
За свое выступление спортсменка набрала 73,51 балла. Это позволило ей почти на пять очков оторваться от соперниц.
Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева в своей программе допустила серьезную ошибку, упав с тройного акселя. Судьи оценили ее выступление в 65,57 балла, она заняла пятую строчку.
Софья Самодурова идет шестой, набрав 63,99 балла.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Ранее российские фигуристы Синицина и Кацалапов оценили свой ритм-танец на этапе Гран-при в Китае.