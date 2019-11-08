Щербакова лидирует после короткой программы в Китае

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Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае.

За свое выступление спортсменка набрала 73,51 балла. Это позволило ей почти на пять очков оторваться от соперниц.

Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева в своей программе допустила серьезную ошибку, упав с тройного акселя. Судьи оценили ее выступление в 65,57 балла, она заняла пятую строчку.

Софья Самодурова идет шестой, набрав 63,99 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее российские фигуристы Синицина и Кацалапов оценили свой ритм-танец на этапе Гран-при в Китае.