Российские рапиристки выиграли чемпионат мира по фехтованию

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Россиянка Инна Дериглазова выиграла золото Игр в Рио Россиянка Инна Дериглазова выиграла золото Игр в Рио
Россиянка Инна Дериглазова выиграла золото Игр в Рио
Reuters

Российские рапиристки стали обладательницами золотых медалей чемпионата мира по фехтованию, сообщает ТАСС.

В финале командный соревнований россиянки одержали победу над сборной Италии со счетом 43:42. В дополнительное время Инна Дериглазова нанесла укол Элизе Ди Франчиске.

Кроме Дериглазвой российскую команду также представляли Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

На третьем месте оказалась сборная Франции, рапиристки оказались сильнее американок (45:43).

Ранее тренер сборной России прокомментировал выступление команды на чемпионате мира.