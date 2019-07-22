Российские рапиристки выиграли чемпионат мира по фехтованию
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Российские рапиристки стали обладательницами золотых медалей чемпионата мира по фехтованию, сообщает ТАСС.
В финале командный соревнований россиянки одержали победу над сборной Италии со счетом 43:42. В дополнительное время Инна Дериглазова нанесла укол Элизе Ди Франчиске.
Кроме Дериглазвой российскую команду также представляли Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.
На третьем месте оказалась сборная Франции, рапиристки оказались сильнее американок (45:43).
Ранее тренер сборной России прокомментировал выступление команды на чемпионате мира.