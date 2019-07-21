«Зенит» обыграл «Сочи» во втором туре РПЛ
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Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургской команды. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Зенит» открыл счет в матче на 30-й минуте, когда Иван Миладинович сфолил на Сердаре Азмуне, за что был назначен пенальти. Реализовал 11-метровый сам иранец.
На 88-й минуте «Зенит» удвоил свое преимущество благодаря голу Магомеда Оздоева.
Ранее сообщалось, что нападающий Артем Дзюба остался в запасе на матч «Сочи» — «Зенит».
Чемпионат России. 2-й тур
«Сочи» — «Зенит» — 0:2
Голы: 0:1 — Азмун (пенальти), 30, 0:2 — Оздоев, 88.