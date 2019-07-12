Украинский вратарь «Реала» рассказал об отношении к порно

Новый голкипер мадридского «Реала» украинец Андрей Лунин поделился подробностями личной жизни в интервью ютуб-каналу «От души в душу».

Он рассказал, когда в последний раз смотре порнофильм со своей девушкой Анастасией.

«Мы давно это делали. Года два назад, наверное. Настя предложила, а я и не ломался особо. Предложить такое — это уже… А ломаться. Зачем?» — сказал Лунин.

Вратарь также назвал оптимальную скорость расстегивания бюстгальтера.

«Вообще, я впервые долго расстегивал лифчик. Наверное, секунд десять. Вообще, если расстегнуть не получается — разорви и все. Главное, чтоб сила была», — заявил футболист.

В прошедшем молодежном чемпионате мира U20 украинец был признан лучшим вратарем, получив «Золотую перчатку». Вместе с «Ралом» он отправится в турне по США.

Ранее сообщалось, что сын главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, голкипер Люка Зидан, прокомментировал свой переход в сантандерский «Расинг.