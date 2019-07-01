Ученице Тутберидзе присвоено звание «Мастер спорта международного класса»
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Двукратной чемпионке мира по фигурному катанию среди юниоров Александре Трусовой присвоено звание «Мастер спорта международного класса», сообщается на официальном сайте Минспорта России.
Соответствующий приказ подписал министр спорта Павел Колобков.
В прошедшем сезоне ученица Этери Тутберидзе стала победительницей двух этапов юниорской серии Гран-при, а также завоевала золото на первенстве мира среди юниоров.
Также звание «Мастер спорта международного класса» получили бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев и российские лыжники Елена Соболева, Иван Кириллов, Илья Семиков и Илья Порошкин.
Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова и Трусова поиграли в мяч в перерыве шоу Dreams on ice.