Ученице Тутберидзе присвоено звание «Мастер спорта международного класса»

Двукратной чемпионке мира по фигурному катанию среди юниоров Александре Трусовой присвоено звание «Мастер спорта международного класса», сообщается на официальном сайте Минспорта России.

Соответствующий приказ подписал министр спорта Павел Колобков.

В прошедшем сезоне ученица Этери Тутберидзе стала победительницей двух этапов юниорской серии Гран-при, а также завоевала золото на первенстве мира среди юниоров.

Также звание «Мастер спорта международного класса» получили бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев и российские лыжники Елена Соболева, Иван Кириллов, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Ранее олимпийская чемпионка Алина Загитова и Трусова поиграли в мяч в перерыве шоу Dreams on ice.