Туктамышева помогла Загитовой раскрепоститься

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как помогла своей коллеге Алине Загитовой раскрепоститься, передает Golden Skate.

По словам фигуристки, Загитова в начале участия в шоу Fantasy on Ice в Японии стеснялась общаться со всеми. На момент начала тура девушка была самой молодой спортсменкой.

«Она как-то стеснялась немного в начале самом, но я старалась ей помочь. Так что все по итогу прошло хорошо. Алина со всеми общалась», — заявила Туктамышева.

22-летняя россиянка также отметила, что с удовольствием провела время в Японии, выступая вместе с такими известными российскими фигуристами, как: Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгений Плющенко.

«Если честно, мне даже было грустно прощаться. На выступлениях было весело. Настоящий фейерверк эмоций. Так что все прошло достаточно быстро», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что легендарный японский фигурист сфотографировался с Загитовой в шапке-ушанке.