Легендарный японский фигурист сфотографировался с Загитовой в шапке-ушанке
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Японский фигурист Шома Уно сфотографировался в шапке-ушанке с армейским значком.
На фотографии японец стоит вместе с Алиной Загитовой и грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, которого тренирует Этери Тутберидзе.
Уно приехал в Россию, чтобы тренироваться под руководством Тутберидзе. Недавно он на одной из тренировок в Новогорске прокатился в паре с россиянкой Александрой Трусовой.
Ранее сообщалось, что Трусова научила Уно своей коронной фишке.