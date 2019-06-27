Легендарный японский фигурист сфотографировался с Загитовой в шапке-ушанке

Японский фигурист Шома Уно сфотографировался в шапке-ушанке с армейским значком.

На фотографии японец стоит вместе с Алиной Загитовой и грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, которого тренирует Этери Тутберидзе.

Уно приехал в Россию, чтобы тренироваться под руководством Тутберидзе. Недавно он на одной из тренировок в Новогорске прокатился в паре с россиянкой Александрой Трусовой.

Ранее сообщалось, что Трусова научила Уно своей коронной фишке.