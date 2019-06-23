Российский пилот Формулы-1 совершил прорыв на Гран-при Франции

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В Франции на трассе »Поль Рикар» завершилась гонка Формулы-1, сообщает «Советский спорт».

Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который продолжает уверенно лидировать в общем зачете. Вторым приехал его напарник по команде — финн Валттери Боттас, который отстал от Хэмилтона на 18 секунд. Замкнул тройку пилот «Феррари» из Монако» Шарль Леклер.

Россиянин Даниил Квят из-за замены мотора стартовал на 19-й позиции, но к финишу гонки сумел подняться до 14-й строчки.

Формула-1. Гран-при Франции

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») +18.056

3. Шарль Леклер («Феррари») +18.985

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +34.905

5. Себастьян Феттель («Феррари») +1:02.796

6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1:35.462

7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

14. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

15. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг

16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

18. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

19. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

Роман Грожан (сход)

Ранее пилот «Мерседеса» выразил желание победить Хэмилтона.