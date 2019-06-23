Российский пилот Формулы-1 совершил прорыв на Гран-при Франции
В Франции на трассе »Поль Рикар» завершилась гонка Формулы-1, сообщает «Советский спорт».
Победу одержал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который продолжает уверенно лидировать в общем зачете. Вторым приехал его напарник по команде — финн Валттери Боттас, который отстал от Хэмилтона на 18 секунд. Замкнул тройку пилот «Феррари» из Монако» Шарль Леклер.
Россиянин Даниил Квят из-за замены мотора стартовал на 19-й позиции, но к финишу гонки сумел подняться до 14-й строчки.
Формула-1. Гран-при Франции
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга
2. Валттери Боттас («Мерседес») +18.056
3. Шарль Леклер («Феррари») +18.985
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +34.905
5. Себастьян Феттель («Феррари») +1:02.796
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1:35.462
7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
9. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Пьер Гасли («Ред Булл») +1 круг
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
14. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
15. Алекс Албон («Торо Россо») +1 круг
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
18. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
Роман Грожан (сход)