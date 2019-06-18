Украинский вратарь перейдет в «Реал»

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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин может стать частью второго состава мадридского «Реала», сообщает «Советский спорт».

Как уведомляют испанские СМИ, «сливочные» хотят попрощаться с двумя своими голкиперами — Кейлором Навасом и сыном главного тренера клуба Зинедина Зидана Лукой.

Несмотря на то, что у «Реала» все еще нет предложений по костариканцу, руководство клуба все еще надеется подобрать ему новую команду.

Зидан-младший же сам хочет покинуть стан мадридцев в связи с тем, что хочет выступать в основе.

Помимо Лунина, «Реал» приобретет еще одного вратаря, кандидатура которого пока в тайне.

Украинец в данный момент выступает в аренде «Леганеса», в составе которого провел пять матчей чемпионата Испании, пропустив пять голов.

Ранее сообщалось, что Лунин стал лучшим вратарем чемпионата мира U20.