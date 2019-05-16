Назван самый дорогой футбольный бренд в мире

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Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным брендом в мире, сообщает Brand Finance.

Стоимость клуба выросла на 27 процентов и составляет около €1,646 млрд евро. По этому показателю «Реал» обогнал «Манчестер Юнайтед», стоимость которого упала на 5,8 процента (€1,472 млрд).

Единственным российским клубом, попавшим в топ-50 рейтинга, является петербургский «Зенит». Чемпион России поднялся с 49-й на 46-ю строчку, а его стоимость поднялась на 13 процентов (€116 млн).

Ранее сообщалось, что «Реал» повторил антидостижение спустя 45 лет.